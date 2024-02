Балезинцы выиграли соревнования по биатлону в Удмуртии

В Удмуртии состоялись соревнования по охотничьему биатлону. Участникам предстояло бежать на лыжах без палок и стрелять при помощи гладкоствольных ружей. Всего было 12 команд из республики и соседних регионов. Обладателями золотой медали стали спортсмены из Сергинского общества охотников и рыболовов Балезинского района.

Фото: dvidshub.net by Spc. Corey Confer is licensed under public domain