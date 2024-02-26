Балезинцы выиграли соревнования по биатлону в Удмуртии

В Удмуртии состоялись соревнования по охотничьему биатлону. Участникам предстояло бежать на лыжах без палок и стрелять при помощи гладкоствольных ружей. Всего было 12 команд из республики и соседних регионов. Обладателями золотой медали стали спортсмены из Сергинского общества охотников и рыболовов Балезинского района.
Спортсмены прошли двухкилометровую дистанцию и стреляли в мишени диаметром 30 сантиметров. Биатлонисты выполняли стрельбу из положения стоя на расстоянии 50 метров. За промах полагался штрафной круг в 100 метров, пишет udm-info.ru.
Охотничий биатлон стал популярен после Первой мировой войны. Он приобрёл официальный статус в послевоенные годы и стал олимпийским видом игр.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.