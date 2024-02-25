Олимпийская чемпионка Ласицкене на ЧР в помещении заняла второе место

Чемпионке ОИ Ласицкене не удалось победить в ЧР в помещении

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Олимпийская чемпионка игр в Токио, трёхкратная чемпионка мира, российская легкоатлетка Мария Ласицкене не смогла одержать победу на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, заняв второе место и поделив его с Дарьей Слеповой.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Обе спортсменки преодолели высоту 1,93 м. Победу в прыжках в высоту одержала Наталья Спиридонова, показав результат 2,00 м и преодолев высоту со второй попытки.

Лучший результат лидирующей в этом сезоне украинки Ярославы Магучих - 2,04 метра.

Чемпионат России в помещении проходит в Москве на территории спорткомплекса ЦСКА. Соревнования начались 23 февраля и завершатся в воскресенье, 25 февраля.

Важно отметить, что результаты этих соревнований могут влиять на состав сборной России на различные международные соревнования, так как они являются одним из отборочных этапов для участия в международных соревнованиях.