Рассказываем о простом способе тренировки трицепсов

Жим на трицепс с высоким наклоном коленями для тренировки трицепсов

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Одним из самых простых способов тренировки трицепсов является отжимание, при котором вы держите локти на одной линии с туловищем и опускаете руки вниз, удерживая ленту или трос. Уровень, который повышается, когда вы стоите на коленях на земле, задействуя пресс и ягодичные мышцы. Рассказываем, как выполнить жим на трицепс с высоким наклоном коленями.

Фото: Own work by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Встаньте на колени на земле, бёдра на одной линии с туловищем, ягодичные мышцы и пресс напряжены, лопатки отведены назад, возьмитесь за два конца эспандера.

Держа кор напряжённым и не наклоняясь вперёд, выпрямите правый локоть, напрягая трицепс, затем выпрямите левый локоть.

Держите левый локоть выпрямленным, выполняя 2 повторения правой рукой; выполните движение в обратном направлении.

Подходы и повторения: 3-4 подхода по 10-12 повторений на руку.

КАК НАКАЧАТЬ ТРИЦЕПС ГАНТЕЛЯМИ?