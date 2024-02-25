Рассказываем о простом способе тренировки трицепсов

Одним из самых простых способов тренировки трицепсов является отжимание, при котором вы держите локти на одной линии с туловищем и опускаете руки вниз, удерживая ленту или трос. Уровень, который повышается, когда вы стоите на коленях на земле, задействуя пресс и ягодичные мышцы. Рассказываем, как выполнить жим на трицепс с высоким наклоном коленями.
Встаньте на колени на земле, бёдра на одной линии с туловищем, ягодичные мышцы и пресс напряжены, лопатки отведены назад, возьмитесь за два конца эспандера.
Держа кор напряжённым и не наклоняясь вперёд, выпрямите правый локоть, напрягая трицепс, затем выпрямите левый локоть.
Держите левый локоть выпрямленным, выполняя 2 повторения правой рукой; выполните движение в обратном направлении.
Подходы и повторения: 3-4 подхода по 10-12 повторений на руку.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.