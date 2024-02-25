Мика Шумахера жёстко раскритиковал российский комментатор "Формулы-1" Попов

По словам известного российского комментатора "Формулы-1" Алексея Попова, резервного пилота "Мерседеса" 24-летнего Мика Шумахера ждёт невзрачная карьера. Комментатор считает, что спортсмен никуда не поедет.
"За всю историю команды Prema в молодёжных сериях лишь один гонщик выступал за эту команду целых шесть лет. И всё это с таким режимом благоприятствования, которого никогда ни у кого не было" — заявил Попов.
Комментатор назвал это "вымучиванием", поскольку Мик Шумахер не поход на знаменитого отца.
Во время прямого эфира в сообществе "ВКонтакте" "Гаснут огни", посвящённом "Формуле-1", комментатор отметил, что гонщик отличается от отца. В случае Мика Шумахера за него решают мать и менеджер, которые говорят ему, с кем фотографироваться и с кем общаться.
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