Мика Шумахера жёстко раскритиковал российский комментатор "Формулы-1" Попов

Российский комментатор Попов считает, что автогонщик Мик Шумахер не добьётся успеха в "Формуле-1"

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

По словам известного российского комментатора "Формулы-1" Алексея Попова, резервного пилота "Мерседеса" 24-летнего Мика Шумахера ждёт невзрачная карьера. Комментатор считает, что спортсмен никуда не поедет.

Фото: Own work by John Chapman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"За всю историю команды Prema в молодёжных сериях лишь один гонщик выступал за эту команду целых шесть лет. И всё это с таким режимом благоприятствования, которого никогда ни у кого не было" — заявил Попов.

Комментатор назвал это "вымучиванием", поскольку Мик Шумахер не поход на знаменитого отца.

Во время прямого эфира в сообществе "ВКонтакте" "Гаснут огни", посвящённом "Формуле-1", комментатор отметил, что гонщик отличается от отца. В случае Мика Шумахера за него решают мать и менеджер, которые говорят ему, с кем фотографироваться и с кем общаться.

ФАМИЛИЯ ШУМАХЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ В FORMULA 1 — СЫН ЛЕГЕНДАРНОГО МИХАЭЛЯ - МИК / FORMULA 1 2021 / F1 / Ф1