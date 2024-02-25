Как добиться сильных трицепсов: поможет жим гантелей лёжа

Жим гантелей лёжа для тренировки трицепсов

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Жим гантелей лёжа - прекрасное упражнение для трицепсов. Использование гантелей позволяет вам иметь больший диапазон движений, поскольку предметы не закреплены на штанге.

Лягте на скамью, держа пару гантелей на уровне груди так, чтобы локти были под углом 45 градусов относительно туловища. Не выгибайте спину, особенно если вы хотите подчеркнуть задействование трицепсов.

Сожмите грудные мышцы, чтобы поднять вес непосредственно над туловищем. Контролируйте вес, когда опускаете его обратно на дюйм выше груди, затем снова поднимайте.

Подходы и повторения: 3-4 подхода по 8-12 повторений.

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