Что будет, если выпивать два литра воды каждый день? Об этом рассказала тренер

Тренер Дерендеева рассказала, сколько воды нужно выпивать в день

2:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Что будет, если выпивать два литра воды каждый день? Профессиональный тренер FitStars, специалист по адаптивной физической культуре, ЛФК и реабилитации Ольга Дерендеева отмечает, что есть усредненное значение, сколько воды необходимо выпивать.

Фото: Mos.ru is licensed under public domain

"Норма — это примерно 30 мл на кг веса. То есть если вы весите 60 кг, то воды нужно 1800 мл. Но нужно учитывать температуру окружающей среды — летом пьём больше, тренируется ли интенсивно человек — в процессе активных занятий дополнительно требуется вода, так как она теряется с усиленным дыханием и потоотделением. И это все речь о чистой воде", — отмечает эксперт.

Если вы любитель чая или кофе, то на каждую чашку кофе/чая нужно дополнительно выпивать столько же чистой воды. Часто люди, страдающие отеками, уменьшают количество потребляемой воды, чтобы уменьшить отёчность. И это большая ошибка. Чем меньше пьём, тем больше отеки. Это сказывается на весе и объёмах тела.

"Обязательно старайтесь соблюдать водный баланс. И увидите результат довольно быстро. Иногда уже через неделю ситуация улучшается, живот и объём бёдер становятся меньше. Недостаточное употребление воды негативно сказывается на состоянии кожи: появляется сухость, теряется упругость. Но опаснее то, что кровь становится более густой, замедляется кровообращение. И, соответственно, нарушаются обменные процессы в организме, начинаются проблемы в работе внутренних органов", — рассказывает Ольга Дерендеева.

Ещё неприятным последствием могут быть судороги в мышцах, плохая работа ЖКТ. Головные боли, усталость, потеря внимания тоже могут быть признаком недостаточного количества воды в организме.

"Обратите внимание, как часто вы ходите в туалет. И возьмите себе за правило после посещения туалета выпивать стакан воды. Есть приложения, которые помогут выработать полезную привычку пить воду. Ставьте графин или бутылку с водой на видном месте, на рабочем столе. При восстановлении водного баланса ваше самочувствие обязательно улучшится", — резюмирует эксперт.

Сколько литров нужно пить в день на самом деле?