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Губерниев дал совет Большунову, российские победы которого Степанова назвала "скучными"

Губерниев посоветовал Большунову "заявлять о себе постоянно" после слов Степановой в его адрес

1:33
Спорт

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрения на ситуацию, возникшую между олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Александром Большуновым и Вероникой Степановой.

Губерниев посоветовал Большунову "заявлять о себе постоянно" после слов Степановой в его адрес
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Губерниев отметил, что Степанова выступает в роли провокатора и создает шоу вокруг себя, привлекая внимание к своей особе. Он также отметил, что она является нарушителем спокойствия.

В отличие от Степановой, Большунов, по мнению Губерниева, имеет другую философию. Он более скромный и старается привлекать внимание своими выдающимися спортивными достижениями. Губерниев посоветовал Большунову сохранить своё величие и продолжать проявлять свою уникальность.

"Могу только одно сказать Большунову: Саша, жги! Сейчас самое время заявлять о себе постоянно. Это касается и Степановой, и Большунова. Шоу должно продолжаться. Ника уже давно это поняла, она провоцирует. Хочу посоветовать Большунову перечитать Карлсона и начинать немножко низводить, курощать и дурака валять", — сказал Губерниев, слова которого приводит Sport24.

Изначально Степанова назвала победы Большунова скучными. Позднее Большунов рассказал, что многие люди извинились перед ним за слова Степановой. В свою очередь, Степанова заявила, что её не интересует мнение других людей.

Недавно, в соревнованиях "Гонка Легкова" в Подмосковье, как Большунов, так и Степанова одержали победы в своих гонках.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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