Какие виды физической активности снижают давление? Популярный фитнес-тренер ответил на вопрос

Фитнес-тренер Прыгунов перечислил, какие виды спорта помогут снизить давление

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

К видам физической активности, которые снижают давление, относятся аэробные занятия. Это может быть ходьба по улице или на беговой дорожке, занятия на велосипеде или велотренажере, рассказал читателям Pravda.Ru фитнес-тренер FitStars, мастер спорта России по бодибилдингу Михаил Прыгунов.

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"Еще снизить давление помогут такие кардиотренажеры, как эллипс и степпер. Во время занятий такими видами активности мы выходим на определенный пульс, который находится выше пульса в состоянии покоя. В таком ритме мы тренируемся долго и монотонно. Это очень полезно для сердечно-сосудистой системы", — отмечает фитнес-тренер.

Для сердца в частности — укрепляются сердечные мышцы, увеличивается ударный объём сердца, что впоследствии и позволяет нормализовать артериальное давление, если у человека наблюдается гипертония.

Снизить артериальное давление помогут любые занятия с невысокой интенсивностью, например, йога. В этих занятиях нет каких-либо задержек дыхания, натуживаний. Во время занятий йогой, наоборот, дыхание является основой. Не происходит резких скачков пульса, а значит, и давление тоже не повышается.

"Нормализовать давление поможет также растяжка, пилатес и спокойное плавание. Людям с гипертонией не рекомендуется выполнять силовые тренировки, где имеются задержки дыхания и присутствуют натуживания. В эти моменты повышается пульс, а вместе с тем и давление", — резюмирует эксперт.

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