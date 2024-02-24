Укрепите трицепсы этим простым упражнением: выполните простую растяжку

Это простое движение отлично укрепит трицепсы. Вам понадобится прямая перекладина, установленная ниже уровня глаз. Вы можете увеличить сложность, изменяя угол наклона, — поэтому вам понадобятся стойка и брусья, способные выдержать ваш вес, пишет menshealth.com.
Возьмитесь за перекладину обеими руками хватом сверху.
Вытяните руки, чтобы зафиксировать локти в напряженном положении планки стоя, напрягая ягодичные мышцы и пресс.
Затем согните руки в локтях и наклоните туловище вперед, не отрывая ступней от пола.
Опускайте голову ниже перекладины. Двигайтесь настолько, насколько вам удобно, чтобы избежать боли в плече и травм.
После такта вытяните локти и сожмите трицепс, чтобы вернуться к исходному положению, удерживая локти на одной линии друг с другом.
Подходы и повторения: 3-4 подхода по 12-15 повторений.
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