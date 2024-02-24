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"Наслаждайся до конца": 13-кратный чемпион мира Фуркад высказался о намерении завершить карьеру Бенедиктом Доллем

13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры

0:58
Спорт

Немецкий биатлонист, чемпион мира и призёр Олимпийских игр сезона-2023/2024 Бенедикт Долль собирается закончить спортивную карьеру. Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё высказался пор этому поводу.

13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры
Фото: Self-photographed by Steffen Prößdorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен поздравил немецкого биатлониста и призвал наслаждаться последними гонками. Французский биатлонист, пятикратный чемпион Олимпийских игр и 13-кратный чемпион мира Мартен Фуркад, который закончил карьеру в 2020 году посоветовал Доллю "наслаждаться до конца".

"Какой последний сезон! Наслаждайся до конца", — высказался Фуркад.

Напоминаем, что Федерацией биатлона ФРГ было объявлено 23 февраля, что Бенедикт Долль завершит свою карьеру на последнем этапе Кубка мира в этом сезоне, который состоится в Кэнморе (Канада).

Финиш Бьорндалена и Долля в Рождественской гонке 2018
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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