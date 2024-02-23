Начинающих лыжников подстерегают две основные опасности

Эксперт по спортивной экипировке Склизков назвал две основные опасности у начинающих лыжников

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Эксперт "Спортмастер PRO" Сергей Склизков поделился полезной информацией о том, как можно избежать травм при неправильной технике катания на лыжах.

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Консультант отметил, что риск получить травму при занятиях беговым лыжным спортом является небольшим, при условии, что спортсмен соблюдает все правила техники безопасности и у него правильно подобрана экипировка.

Одна из основных опасностей для начинающих лыжников связана с спуском с горки, особенно если на пути есть повороты. Спортсмены, не имеющие достаточного опыта, могут потерять равновесие и упасть. Для этого специалисты обучают новичков навыку безопасного падения, пишет Газета.Ru.

"Вторая опасность — отсутствие самоконтроля. Некоторые неподготовленные спортсмены тренируются слишком много, испытывают высокую нагрузку и переутомляются, из-за чего растет риск травм", — сказал Склизков.

Для того чтобы избежать травм, важно регулярно заниматься и уделить должное внимание освоению правильной техники, подчеркнул эксперт. Также перед каждой тренировкой необходимо проводить полноценную разминку.

Эти рекомендации актуальны для любого вида спорта, особенно для зимних видов. Соблюдение указанных советов поможет минимизировать риск получения травм при катании на лыжах и обеспечит безопасное и эффективное занятие спортом.