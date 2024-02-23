Как накачать трицепсы: простое упражнение без оборудования укрепит мышцы

Разгибание трицепса лежа над головой

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Разгибание трицепса лежа над головой — прекрасное упражнение для тренировки этих мышц. О правильной технике выполнения рассказал портал menshealth.com.

Фото: flickr.com by US Air Force is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

Лягте на спину на скамью, держа гантель обеими руками.

Вытяните руки над головой как можно дальше, удерживая вес. Напрягите пресс, чтобы сжать грудную клетку и создать напряжение.

Вытяните локти, чтобы поднять вес вверх, остановившись в верхней точке. Убедитесь, что вы двигаете только локтями; это изолирует трицепсы.

Подходы и повторения: 3-4 подхода по 8-12 повторений.

Упражнение для трицепсов. Разгибания рук с гантелью.