Татьяна Тарасова рассказала, что позволяет фигурному катанию в России оставаться на высоком уровне

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Тренер Тарасова объяснила, почему в России сохраняется высокий уровень фигурного катания

1:25
Спорт

Татьяна Тарасова, выдающийся тренер по фигурному катанию, отметила, что фигурное катание в России по-прежнему восхищает высоким уровнем благодаря серьёзной конкуренции внутри страны.

Тренер Тарасова объяснила, почему в России сохраняется высокий уровень фигурного катания
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тренер отметила, что в текущем году были проведены интересные и насыщенные соревнования: первенство среди юниоров и чемпионат страны. На них спортсмены продемонстрировали значительный прогресс за этот год, включая выполнение четверных прыжков.

Тарасова подчеркнула, что конкуренция внутри страны играет важную роль в поддержании высокого уровня фигурного катания.

"Процесс идёт, не стоим на месте. Большая конкуренция внутри страны позволяет держать высокий уровень фигурного катания. Как видите, удаётся сохранить интерес к женскому катанию без таких фигур, например, как Туктамышева и Щербакова", — сказала Тарасова, слова которой приводит Metaraitings.

В этом году на чемпионате России по прыжкам победу одержали молодые фигуристы. У 12-летнего Арсения Федотова и 12-летней Маргариты Базылюк были отличные выступления. Маргарита вошла в историю, выполнив каскад из двух четверных прыжков. Таким образом, фигурное катание в России продолжает развиваться и демонстрирует высокие результаты благодаря конкуренции между спортсменами, их прогрессу и поддержке тренеров.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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