С этими вариантами отжимания справятся и новички: главное, делать упражнения правильно

Как правильно делать отжимания

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Отжимания — прекрасные упражнения для укрепления верхней части тела. Делимся тремя вариантами выполнения, которыми поделился сайт wikihow.com.

Фото: openverse.org by stroopsmma is licensed under CC BY 2.0.

Отжимания от стены

Встаньте на расстоянии трех-четырёх футов от стены лицом к стене.

Наклонитесь к стене и разведите руки на ширину плеч.

Медленно согните руки в локтях, чтобы опереться о стену. Как только ваша грудь коснётся стены — или почти коснется — отжимайтесь, пока руки не станут прямыми, но слегка согнутыми.

Сделайте три подхода по пять-двадцать отжиманий от стены. Практикуйте это три раза в неделю.

Отжимания на полу

Положите коврик на пол.

Встаньте на четвереньки. Ваши руки и спина должны быть прямыми, а колени согнутыми.

Медленно опустите верхнюю часть тела к полу.

Как только ваш нос почти коснется коврика, медленно оттолкнитесь руками назад в исходное положение. Это одно отжимание.

Сделайте три подхода по пять-десять отжиманий от стола. Практикуйте это три раза в неделю.

Убедитесь, что ваша спина прямая на протяжении всего упражнения.

Отжимания с наклоном

Положите руки на ширину плеч на прочную приподнятую поверхность, например, на подлокотник дивана, скамью, стул или стол.

Вытяните ноги и заведите ступни прямо за спину. Ваша спина должна быть прямой, а тело располагаться по диагонали относительно пола.

Медленно опускайте верхнюю часть тела к возвышенной поверхности, пока локти не согнутся под углом 90 градусов.

Затем медленно возвращайтесь в исходное положение.

При выполнении этого упражнения убедитесь, что ваши локти прижаты к телу и не торчат наружу.

Выполните три подхода по пять-десять отжиманий с наклоном. Практикуйте это три раза в неделю.