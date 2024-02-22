С этими вариантами отжимания справятся и новички: главное, делать упражнения правильно

Отжимания — прекрасные упражнения для укрепления верхней части тела. Делимся тремя вариантами выполнения, которыми поделился сайт wikihow.com.
Встаньте на расстоянии трех-четырёх футов от стены лицом к стене.
Наклонитесь к стене и разведите руки на ширину плеч.
Медленно согните руки в локтях, чтобы опереться о стену. Как только ваша грудь коснётся стены — или почти коснется — отжимайтесь, пока руки не станут прямыми, но слегка согнутыми.
Сделайте три подхода по пять-двадцать отжиманий от стены. Практикуйте это три раза в неделю.
Положите коврик на пол.
Встаньте на четвереньки. Ваши руки и спина должны быть прямыми, а колени согнутыми.
Медленно опустите верхнюю часть тела к полу.
Как только ваш нос почти коснется коврика, медленно оттолкнитесь руками назад в исходное положение. Это одно отжимание.
Сделайте три подхода по пять-десять отжиманий от стола. Практикуйте это три раза в неделю.
Убедитесь, что ваша спина прямая на протяжении всего упражнения.
Положите руки на ширину плеч на прочную приподнятую поверхность, например, на подлокотник дивана, скамью, стул или стол.
Вытяните ноги и заведите ступни прямо за спину. Ваша спина должна быть прямой, а тело располагаться по диагонали относительно пола.
Медленно опускайте верхнюю часть тела к возвышенной поверхности, пока локти не согнутся под углом 90 градусов.
Затем медленно возвращайтесь в исходное положение.
При выполнении этого упражнения убедитесь, что ваши локти прижаты к телу и не торчат наружу.
Выполните три подхода по пять-десять отжиманий с наклоном. Практикуйте это три раза в неделю.
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