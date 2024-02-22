Три простых совета помогут по утрам начать делать зарядку

Многим не хватает мотивации начать заниматься по утрам зарядкой. Специалисты дали несколько ценных советов, которые прибавят мотивации.
Запланируйте утренние тренировки с другом. Вместе вы сможете поддерживать друг друга, соблюдать распорядок дня и создавать позитивные ассоциации с упражнениями, пишет self.com.
Начните утро с расслабляющего ритуала. Посмотрите мотивирующие видеоролики, касающиеся занятий спортом.
Выбирайте короткие тренировки, которые легко вписываются в ваш график. Не забывайте, что даже небольшие упражнения могут приносить значительную пользу вашему здоровью и настроению.
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