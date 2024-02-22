Три простых совета помогут по утрам начать делать зарядку

Как начать по утрам делать зарядку

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многим не хватает мотивации начать заниматься по утрам зарядкой. Специалисты дали несколько ценных советов, которые прибавят мотивации.

Фото: unsplash.com by Toa Heftiba heftiba is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Запланируйте утренние тренировки с другом. Вместе вы сможете поддерживать друг друга, соблюдать распорядок дня и создавать позитивные ассоциации с упражнениями, пишет self.com.

Начните утро с расслабляющего ритуала. Посмотрите мотивирующие видеоролики, касающиеся занятий спортом.

Выбирайте короткие тренировки, которые легко вписываются в ваш график. Не забывайте, что даже небольшие упражнения могут приносить значительную пользу вашему здоровью и настроению.