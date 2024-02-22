Эти советы помогут вам начать делать зарядку по утрам: перестаньте откладывать её "на завтра"

Как начать делать зарядку

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Утренняя зарядка превращается в настоящий вызов, когда будильник звонит раньше, чем восходит солнце. Трудно вырваться из уютной постели. Однако утренняя тренировка может стать ключом к улучшению настроения и энергии на протяжении всего дня.

Фото: Own work by Яна Анатольевна Седова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты по фитнесу и сну делятся несколькими практическими советами.

Поддерживайте постоянное время пробуждения, чтобы ваш организм стал привыкать к раннему подъёму.

Подготовьте небольшое угощение накануне вечером, например, настройте кофейник или приготовьте напиток, который вас бодрит.

Включите яркий свет сразу после пробуждения, чтобы стимулировать организм к пробуждению и чувствовать себя более бодрыми.

Эти советы, опубликованные self.com, помогут вам сделать утреннюю тренировку регулярной привычкой, внося позитивные изменения в вашу жизнь.

Утренняя зарядка | Комплекс упражнений в домашних условиях. Фитнес дома