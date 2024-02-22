Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновленная игра про Микки Мауса появится на Nintendo Switch и других платформах
Хренин: Украина расположила у границы с Белоруссией 112-114 тысяч военных
Климатологи поняли, почему Арктика нагревается быстрее Антарктики
Зачем нужны ампулы для лица и как правильно ими пользоваться
Перловая каша с тушёнкой: бюджетно, сытно и очень аппетитно
Украинском военным разрешили использовать наркотики для оказания медпомощи
Политолог Ищенко рассказал, что для европейской армии не найдётся солдат
Госдеп США: Подарок президента РФ Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН
Daily Mail узнала об использовании Байденом специального аппарата от апноэ
Эти советы помогут вам начать делать зарядку по утрам: перестаньте откладывать её "на завтра"

Как начать делать зарядку

0:52
Спорт

Утренняя зарядка превращается в настоящий вызов, когда будильник звонит раньше, чем восходит солнце. Трудно вырваться из уютной постели. Однако утренняя тренировка может стать ключом к улучшению настроения и энергии на протяжении всего дня.

Как начать делать зарядку
Фото: Own work by Яна Анатольевна Седова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты по фитнесу и сну делятся несколькими практическими советами.

  • Поддерживайте постоянное время пробуждения, чтобы ваш организм стал привыкать к раннему подъёму.
  • Подготовьте небольшое угощение накануне вечером, например, настройте кофейник или приготовьте напиток, который вас бодрит.
  • Включите яркий свет сразу после пробуждения, чтобы стимулировать организм к пробуждению и чувствовать себя более бодрыми.

Эти советы, опубликованные self.com, помогут вам сделать утреннюю тренировку регулярной привычкой, внося позитивные изменения в вашу жизнь.

Утренняя зарядка | Комплекс упражнений в домашних условиях. Фитнес дома
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Иран поставляет ракеты в Россию для их тестирования и усовершенствования Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Последние материалы
Украинском военным разрешили использовать наркотики для оказания медпомощи
Политолог Ищенко рассказал, что для европейской армии не найдётся солдат
Госдеп США: Подарок президента РФ Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН
Daily Mail узнала об использовании Байденом специального аппарата от апноэ
Верховный суд признал законным отказ в регистрации Надеждина
Молодые растения нужно подкормить. Рассказываем как это делать
Министр обороны Британии Грант Шэппс чуть не погиб при ядерных испытаниях
Терапевт Жито назвал анализы и процедуры, выявляющие рак на ранней стадии
Том Круз расстался с Эльсиной Хайровой
Военный эксперт Коновалов назвал отчаянной ситуацию с мобилизацией на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников