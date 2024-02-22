Депутат ГД РФ Ирина Роднина оценила поддержку Камилы Валиевой Владимиром Путиным

Роднина объяснила поддержку Валиевой со стороны Путина фразой "мы своих не сдаём"

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Трёхкратная ОЧ Ирина Роднина сообщила, что глава РФ Владимир Путин поддержал фигуристку Камилу Валиеву, поставив ее рядом с собой на открытии "Игр Будущего" в Казани, передаёт "Матч ТВ".

Фото: wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Таким жестом Путин поддержал Камилу Валиеву…. Мы своих же не сдаём", — отметила она.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что российский лидер поддерживает дисквалифицированную Спортивным арбитражным судом (CAS) Валиеву, попавшую в непростую ситуацию.

9 января CAS признал российскую спортсменку виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал её на четыре года. Она не сможет выступать на турнирах до декабря 2025 года.