Депутат ГД РФ Ирина Роднина оценила поддержку Камилы Валиевой Владимиром Путиным

Трёхкратная ОЧ Ирина Роднина сообщила, что глава РФ Владимир Путин поддержал фигуристку Камилу Валиеву, поставив ее рядом с собой на открытии "Игр Будущего" в Казани, передаёт "Матч ТВ".
"Таким жестом Путин поддержал Камилу Валиеву…. Мы своих же не сдаём", — отметила она.
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что российский лидер поддерживает дисквалифицированную Спортивным арбитражным судом (CAS) Валиеву, попавшую в непростую ситуацию.
9 января CAS признал российскую спортсменку виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал её на четыре года. Она не сможет выступать на турнирах до декабря 2025 года.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.