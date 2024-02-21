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Дацик отправится в зону специальной военной операции вместе со своим сыном Ярославом, проходящим службу в Воздушно-десантных войсках РФ

Боец ММА Вячеслав Дацик подписал новый бессрочный контракт с Минобороны

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Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств, Вячеслав Дацик, заключил новое соглашение с Министерством обороны Российской Федерации. Об этом было объявлено агентством ТАСС.

Боец ММА Вячеслав Дацик подписал новый бессрочный контракт с Минобороны
Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

Представитель спортсмена поделился информацией о том, что Дацик подписал контракт в бессрочной форме в городе Ханты-Мансийск. Он будет переведен в другое подразделение для прохождения службы. Также стало известно, что в зону специальной военной операции отправится сын Дацика.

Ранее в январе появилась информация о том, что Дацик получил ранение в зоне СВО, однако позднее сам боец уточнил, что его укусила собака.

На счету 44-летнего спортсмена семь побед и девять поражений в смешанных боевых искусствах.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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