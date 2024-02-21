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Губерниев резко отозвался о норвежском эксперте, который посчитал победы Большунова "спланированными"

Губерниев посоветовал посетить психиатра норвежскому эксперту, считающему, что Большунов выигрывает нечестно

1:35
Спорт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что думает по поводу слов норвежского эксперта Петтера Соленга Скинстада, полагающего, что-то, что российский лыжник Александр Большунов обыграл всех на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших 2024, было "заранее спланировано".

Губерниев посоветовал посетить психиатра норвежскому эксперту, считающему, что Большунов выигрывает нечестно
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Губерниев считает, что эксперт из Норвегии сказал так не от большого ума, и порекомендовал ему проверить своё психическое здоровье.

"Кто там в Норвегии усомнился? Какой-то придурок усомнился! Но если человек — дурак, то зачем это обсуждать? Он усомнился, что Большунов честно выигрывает, а мы можем усомниться в психическом состоянии его здоровья, ему нужно, видимо, к доктору, в палату номер 6. Поэтому пусть обратится к норвежским психиатрам", — заявил Губерниев в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Большунов действительно продемонстрировал впечатляющие результаты, выиграв 22 гонки из 23 в сезоне-2023/24. Его успехи подтверждают его высокий уровень подготовки и профессионализма.

В то же время, критика в адрес оппонентов или обвинения в несправедливом суждении не способствуют спортивной корректности. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов доказал свою спортивную ценность многочисленными победами на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Его достижения говорят сами за себя, и спортсмен заслуживает уважения со стороны коллег, противников и болельщиков.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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