Спортивный эксперт назвал основной фактор, который следует учитывать при выборе лыж

Выбор лыж для занятий спортом на любительском уровне зависит от нескольких факторов. На это указал Эксперт "Спортмастер PRO" Сергей Склизков.
По словам эксперта, при подборе пары лыж важно учитывать не только рост, но и вес человека. Вес играет более важную роль при выборе лыж, чем рост.
"Важное уточнение: помимо роста человека, при выборе лыж стоит учитывать и вес, он даже важнее роста. На простых лыжах, скорее всего, не будет указан вес, на который они рассчитаны, и крупному спортсмену нужно брать лыжи длиннее, чем того предполагает рост", — сказал Склизков.
Некоторые производители указывают на лыжах не только размер по росту, но и по весу, что делает выбор лыж более простым. Если вы не можете найти информацию о весе на лыжах, обратитесь к таблицам или значениям на этикетке, пишет Газета.Ru.
Для классического хода длина лыж должна быть на 20 см длиннее роста человека. Этот параметр поможет вам правильно подобрать лыжи для оптимальной производительности и комфорта во время катания.
Стоимость полного комплекта лыж, палок и ботинок может варьироваться от 6-7 тысяч рублей до 30 тысяч рублей в зависимости от уровня продвинутости и качества оборудования. Кроме того, не забывайте учесть расходы на полезные аксессуары, такие как связки для лыж, чехол, смазка, синтетические носки, перчатки, снуд и другие, добавил Склизков.
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