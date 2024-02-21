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Спортивный эксперт назвал основной фактор, который следует учитывать при выборе лыж

Спортивный эксперт Склизков: вес человека важнее роста при выборе лыж

1:33
Спорт

Выбор лыж для занятий спортом на любительском уровне зависит от нескольких факторов. На это указал Эксперт "Спортмастер PRO" Сергей Склизков.

Спортивный эксперт Склизков: вес человека важнее роста при выборе лыж
Фото: openverse by Joe Shlabotnik is licensed under CC BY 2.0

По словам эксперта, при подборе пары лыж важно учитывать не только рост, но и вес человека. Вес играет более важную роль при выборе лыж, чем рост.

"Важное уточнение: помимо роста человека, при выборе лыж стоит учитывать и вес, он даже важнее роста. На простых лыжах, скорее всего, не будет указан вес, на который они рассчитаны, и крупному спортсмену нужно брать лыжи длиннее, чем того предполагает рост", — сказал Склизков.

Некоторые производители указывают на лыжах не только размер по росту, но и по весу, что делает выбор лыж более простым. Если вы не можете найти информацию о весе на лыжах, обратитесь к таблицам или значениям на этикетке, пишет Газета.Ru.

Для классического хода длина лыж должна быть на 20 см длиннее роста человека. Этот параметр поможет вам правильно подобрать лыжи для оптимальной производительности и комфорта во время катания.

Стоимость полного комплекта лыж, палок и ботинок может варьироваться от 6-7 тысяч рублей до 30 тысяч рублей в зависимости от уровня продвинутости и качества оборудования. Кроме того, не забывайте учесть расходы на полезные аксессуары, такие как связки для лыж, чехол, смазка, синтетические носки, перчатки, снуд и другие, добавил Склизков.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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