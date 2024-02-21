Теннисистка Потапова мечтает сыграть на ОИ-2024: если не получится, обидно будет

Российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что хотела бы поучаствовать в Олимпиаде-2024 в Париже.
Спортсменка выразила искреннее желание попасть на Игры и принять в них участие. Потапова призналась, что не очень следит за новостями и изменениями в этом вопросе, поэтому предпочитает концентрироваться на тренировках, соревнованиях и личном развитии.
Несмотря на свою амбицию участвовать в Олимпиаде, она отметила, что если не получится попасть на Игры, то это не станет концом света, но это будет большим разочарованием.
"Наверное, сейчас лучше концентрироваться на других вещах: на себе, соревнованиях, а там уже если будет допуск, то будет радость и мы поедем. Если нет, то никто не умрет, но обидно будет", — сказала Потапова, которую цитирует ТАСС.
На данный момент Потапова занимает 35-е место в рейтинге WTA, что свидетельствует о ее таланте и профессионализме на теннисном корте.
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