Теннисистка Потапова мечтает сыграть на ОИ-2024: если не получится, обидно будет

Теннисистка Потапова: если не получится попасть на ОИ-2024, никто не умрёт, но обидно будет

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Российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что хотела бы поучаствовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel is licensed under CC BY-SA 2.0

Спортсменка выразила искреннее желание попасть на Игры и принять в них участие. Потапова призналась, что не очень следит за новостями и изменениями в этом вопросе, поэтому предпочитает концентрироваться на тренировках, соревнованиях и личном развитии.

Несмотря на свою амбицию участвовать в Олимпиаде, она отметила, что если не получится попасть на Игры, то это не станет концом света, но это будет большим разочарованием.

"Наверное, сейчас лучше концентрироваться на других вещах: на себе, соревнованиях, а там уже если будет допуск, то будет радость и мы поедем. Если нет, то никто не умрет, но обидно будет", — сказала Потапова, которую цитирует ТАСС.

На данный момент Потапова занимает 35-е место в рейтинге WTA, что свидетельствует о ее таланте и профессионализме на теннисном корте.