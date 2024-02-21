Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это нужно сделать с розами
Генетические заболевания: причины, риски и методы диагностики во время беременности
Ян Гагин: Украина эвакуировала сотрудников СБУ и архивы из Курахово в ДНР
Финансовый омбудсмен Медведев выявил серьезные проблемы в новом законе о кредитах
Виктор Заварзин: Украина подталкивает Запад к созданию "грязной бомбы"
Юристы объяснили, как правильно получать подарки
Пять эффективных способов снижения расхода топлива на автомобиле
Диетолог Денисова назвала минусы и плюсы пюре быстрого приготовления
В Совете Федерации поддержали инициативу о выдаче электронных удостоверений на фильмы
Теннисистка Потапова мечтает сыграть на ОИ-2024: если не получится, обидно будет

Теннисистка Потапова: если не получится попасть на ОИ-2024, никто не умрёт, но обидно будет

0:58
Спорт

Российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что хотела бы поучаствовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

Теннисистка Потапова: если не получится попасть на ОИ-2024, никто не умрёт, но обидно будет
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel is licensed under CC BY-SA 2.0

Спортсменка выразила искреннее желание попасть на Игры и принять в них участие. Потапова призналась, что не очень следит за новостями и изменениями в этом вопросе, поэтому предпочитает концентрироваться на тренировках, соревнованиях и личном развитии.

Несмотря на свою амбицию участвовать в Олимпиаде, она отметила, что если не получится попасть на Игры, то это не станет концом света, но это будет большим разочарованием.

"Наверное, сейчас лучше концентрироваться на других вещах: на себе, соревнованиях, а там уже если будет допуск, то будет радость и мы поедем. Если нет, то никто не умрет, но обидно будет", — сказала Потапова, которую цитирует ТАСС.

На данный момент Потапова занимает 35-е место в рейтинге WTA, что свидетельствует о ее таланте и профессионализме на теннисном корте.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом Сергей Лебедев
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Последние материалы
Reuters: Иран передал России 400 баллистических ракет "земля-земля"
Это нужно сделать с розами
Генетические заболевания: причины, риски и методы диагностики во время беременности
Ян Гагин: Украина эвакуировала сотрудников СБУ и архивы из Курахово в ДНР
Финансовый омбудсмен Медведев выявил серьезные проблемы в новом законе о кредитах
Виктор Заварзин: Украина подталкивает Запад к созданию "грязной бомбы"
Юристы объяснили, как правильно получать подарки
Пять эффективных способов снижения расхода топлива на автомобиле
Диетолог Денисова назвала минусы и плюсы пюре быстрого приготовления
Теннисистка Потапова: если не получится попасть на ОИ-2024, никто не умрёт, но обидно будет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников