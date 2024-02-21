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"Авангард" дома забил 4 гола "Автомобилисту" и победил. Но концовку ему "смазали" две пропущенных шайбы

"Авангард" победил "Автомобилист" дома, его форвард Юрчо сделал дубль

2:04
Спорт

В Омске 20 февраля в чемпионате КХЛ сыграли между собой местный "Авангард" и "Автомобилист". В итоге выиграли хозяева 4:2.

"Авангард" победил "Автомобилист" дома, его форвард Юрчо сделал дубль
Фото: hawk.ru by Николай Кривич / пресс-служба ХК "Авангард" is licensed under Официальный сайт ХК "Авангард"

Во вторник, 20 февраля, в Омске в матче чемпионата КХЛ сыграли местный "Авангард" и "Автомобилист", в итоге победили хозяева со счётом 4:2.

В первом периоде омичи повели 1:0 после гола Томаша Юрчо, хотя шансов забить у них было ещё много.

Во втором отрезке "Авангард" и сделал нужный результат — сначала Юрчо сделал дубль, затем у сибиряков забили Валентин Пьянов и Иван Николишин. 4:0 к перерыву.

В третьем же периоде гости уже с голкипером Евгением Аликиным вместо Владимира Галкина сумели отквитать два гола — у них забили в течение трёх минут Алексей Макеев и Андрей Обидин. Но на большее уральцев не хватило. Не спас их и финальный штурм вшестером, без вратаря. Итого победа "ястребов". Тем самым омичи вернулись на первое место в Восточной конференции.

"Самое главное, что нам удалась победа дома при своих болельщиках. Хотя в конце подкинули немного интриги. Хорошо, что забили четыре гола, что опять это были игроки из разных звеньев, и очень достойно отыграл голкипер.

Что случилось в третьем периоде? Я недоволен, что пропустили два гола из-за собственных ошибок в обороне, из-за неправильных действий некоторых игроков. Перемены в игре команды не было — просто есть конкретные хоккеисты, которые ошибаются из-за недостатка игрового опыта", - оценил встречу главный тренер хозяев Михаил Кравец.

Остальные матчи дня принесли вот такие результаты:

СКА — "Северсталь" 0:3,

"Куньлунь" — "Сочи" 4:0,

"Спартак" — "Торпедо" 7:3,

"Динамо" (Мн) — "Нефтехимик" 2:1,

"Сибирь" — "Лада" 3:0.

Ранее мы писали, что экс-полузащитник футбольного "Зенита" Максим Деменко высказал мнение, что "Спартак" купил форварда Манфреда Угальде ради имиджа.

Пресс-конференция по итогам матча "Авангард" - "Автомобилист"
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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