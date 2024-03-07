Успейте весной приобрести 4 полезные привычки, для того чтобы отлично выглядеть летом

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Четыре полезные привычки для улучшения здоровья и долголетия

Спорт

Добавьте в свою жизнь этой весной красок с помощью новых и полезных привычек. Внедрение этих привычек в свою повседневную жизнь может значительно улучшить самочувствие и снизить риск развития заболеваний.

Четыре полезные привычки для улучшения здоровья и долголетия
Фото: unsplash.com by Brooke Cagle brookecagle is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Просыпайтесь немного пораньше

Просыпайтесь на 10 минут раньше каждый день, чтобы постепенно сдвинуть время пробуждения на час и успевать застать рассвет во всех красках.

Прогулки на природе

Гуляйте на свежем воздухе не менее 15 минут ежедневно для улучшения настроения, работы сердца и общего самочувствия.

Включите в рацион овощи

Включайте овощи в каждый приём пищи, стремясь к тому, чтобы они составляли не менее половины дневного рациона.

Ещё один полезный совет: добавьте овощи в любое блюдо, которое готовите. Например, можно добавить измельчённые помидоры и базилик в пасту, авокадо в омлет или брюссельскую капусту к стейку. Через неделю такого питания вы заметите разницу.

Откажитесь от использования лифта

Самый простой способ увеличить физическую активность в течение дня — выбирать лестницу вместо лифта или эскалатора. Несколько пролётов по лестнице каждый день накапливаются и предоставляют отличную физическую нагрузку. Помните, движение — это жизнь, и это не шутка.

Что будет с вашим телом, если гулять на свежем воздухе каждый день?
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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