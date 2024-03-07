Успейте весной приобрести 4 полезные привычки, для того чтобы отлично выглядеть летом

Добавьте в свою жизнь этой весной красок с помощью новых и полезных привычек. Внедрение этих привычек в свою повседневную жизнь может значительно улучшить самочувствие и снизить риск развития заболеваний.
Просыпайтесь на 10 минут раньше каждый день, чтобы постепенно сдвинуть время пробуждения на час и успевать застать рассвет во всех красках.
Гуляйте на свежем воздухе не менее 15 минут ежедневно для улучшения настроения, работы сердца и общего самочувствия.
Включайте овощи в каждый приём пищи, стремясь к тому, чтобы они составляли не менее половины дневного рациона.
Ещё один полезный совет: добавьте овощи в любое блюдо, которое готовите. Например, можно добавить измельчённые помидоры и базилик в пасту, авокадо в омлет или брюссельскую капусту к стейку. Через неделю такого питания вы заметите разницу.
Самый простой способ увеличить физическую активность в течение дня — выбирать лестницу вместо лифта или эскалатора. Несколько пролётов по лестнице каждый день накапливаются и предоставляют отличную физическую нагрузку. Помните, движение — это жизнь, и это не шутка.
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