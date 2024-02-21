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Как добиться успеха в спорте: простые советы от легенды бодибилдинга Шварценеггера

Легенда бодибилдинга Шварценеггер рассказал, как добиться успеха в спорте

1:47
Спорт

Актёр, писатель и легенда бодибилдинга Арнольд Шварценеггер делится своими советами по постановке целей.

Легенда бодибилдинга Шварценеггер рассказал, как добиться успеха в спорте
Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Вы меняете свою жизнь, меняя свои дни, день за днём. Ставьте перед собой ежедневные цели, которые вас вдохновляют, но не делайте их настолько большими, чтобы вы потерпели неудачу", — говорит актёр.

Он начинает с простого примера о желании включить в свой распорядок дня больше кардиотренировок с низкой нагрузкой и популярной цифре в 10 000 шагов, передаёт menshealth.com.

"Если сейчас вы проходите 5 000 шагов в день и хотите проходить 10 000, давайте начнём с меньшей цели: 7 500 шагов в день. Запишите это, а затем отмечайте каждый день контрольной отметкой. Через пару месяцев, когда вы легко достигнете 7 500, увеличьте свою цель до 10 000", — предлагает Шварценеггер.

Если в прошлом году вы прочитали 12 книг, не ставьте перед собой цель прочитать 50 в этом году. Уделяйте чтению не менее 10 минут в день и отмечайте это время, пока оно не станет автоматическим, затем увеличьте свою цель до 20 или 30 минут.

"Успех порождает ещё больший успех, поэтому мы хотим выбирать цели, которые делают нас немного лучше, но не настолько масштабные, чтобы вы потерпели неудачу, сошли с рельсов и сдались", — отмечает актёр.

По мере того, как ваши победы суммируются, и вы достигаете своих целей каждый день, увидите огромный прогресс через месяц или два. Вы оглянетесь назад и удивитесь, как вы добились столького, и поймёте, что большой успех заключается в мелочах, которые вы делаете каждый день, пока они не станут рутиной, поделился Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер лучшие годы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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