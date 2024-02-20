Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США вводят новый пакет санкций в связи со смертью Навального*
Финская фармкомпания разоряется после ухода из РФ
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал не использовать рис для просушки телефона
Эксперты предупреждают: какие запчасти не стоит покупать на авторазборах
Хуситы выпустили ракеты по израильскому судну MSC SILVER в Аденском заливе
Экономист Ольга Тарасова назвала покупку золота долгосрочной инвестицией
France info: Инструкторы готовят женские батальоны ВСУ под Киевом
Обозначено еще одно место, где может скрываться неуловимая Девятая планета
Как приготовить рассыпчатый рис
Тарханов рассказал, какие перспективы ждут Кокорина, если он решит снова играть в России

Тренер Тарханов не сомневается, что на Кокорина в РПЛ будет спрос, если он вернётся

1:21
Спорт

Российский тренер Александр Тарханов выразил своё мнение относительно будущей карьеры футболиста "Ариса" Александра Кокорина.

Тренер Тарханов не сомневается, что на Кокорина в РПЛ будет спрос, если он вернётся
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тренер утверждает, что если Кокорин решит вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), то у него определённо не будет недостатка предложений.

Тарханов считает, что Кокорин обязательно найдёт себе клуб в РФПЛ и не точно останется без команды. Он также полагает, что Кокорин может успешно продолжить карьеру в российском футболе, если сам захочет этого.

«Будет ли на Кокорина спрос в РПЛ, если он вернется? Да, точно будет. Смотря, конечно, когда он захочет вернуться. Но без команды в России он в любом случае не останется, как мне кажется. Александр еще сможет поиграть в РПЛ, если захочет этого", - сказал Тарханов, слова которого приводит "РБ-Спорт".

Тарханов подчеркивает, что решение Кокорина о переходе в кипрскую команду "Арис" было правильным, учитывая, что в Италии он мог бы провести большую часть времени на скамейке запасных, тогда как сейчас он активно выступает за "Арис" и забивает голы.

На данный момент Кокорин провел 24 матча за "Арис", забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
В России введена уголовная ответственность за выращивание популярного растения из-за содержания в нём запрещённых веществ
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Последние материалы
Эксперты предупреждают: какие запчасти не стоит покупать на авторазборах
Хуситы выпустили ракеты по израильскому судну MSC SILVER в Аденском заливе
Тренер Тарханов не сомневается, что на Кокорина в РПЛ будет спрос, если он вернётся
Экономист Ольга Тарасова назвала покупку золота долгосрочной инвестицией
France info: Инструкторы готовят женские батальоны ВСУ под Киевом
Обозначено еще одно место, где может скрываться неуловимая Девятая планета
Как приготовить рассыпчатый рис
Владимир Путин: Россия не прерывала диалог ни по стратстабильности, ни по Украине
Моментальный эффект: пять процедур, которые заменят поход в спортзал
Эйдан МакАрдал исполнил роль Эйнштейна в третий раз за свой творческий путь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников