Тарханов рассказал, какие перспективы ждут Кокорина, если он решит снова играть в России

Тренер Тарханов не сомневается, что на Кокорина в РПЛ будет спрос, если он вернётся

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский тренер Александр Тарханов выразил своё мнение относительно будущей карьеры футболиста "Ариса" Александра Кокорина.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тренер утверждает, что если Кокорин решит вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), то у него определённо не будет недостатка предложений.

Тарханов считает, что Кокорин обязательно найдёт себе клуб в РФПЛ и не точно останется без команды. Он также полагает, что Кокорин может успешно продолжить карьеру в российском футболе, если сам захочет этого.

«Будет ли на Кокорина спрос в РПЛ, если он вернется? Да, точно будет. Смотря, конечно, когда он захочет вернуться. Но без команды в России он в любом случае не останется, как мне кажется. Александр еще сможет поиграть в РПЛ, если захочет этого", - сказал Тарханов, слова которого приводит "РБ-Спорт".

Тарханов подчеркивает, что решение Кокорина о переходе в кипрскую команду "Арис" было правильным, учитывая, что в Италии он мог бы провести большую часть времени на скамейке запасных, тогда как сейчас он активно выступает за "Арис" и забивает голы.

На данный момент Кокорин провел 24 матча за "Арис", забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1 миллион евро.