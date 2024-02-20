Петтер Соленг Скинстад, известный норвежский спортивный эксперт, поднял вопрос о "подозрительных", по его мнению, результатах выступлений знаменитого российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших — 2024.
Норвежец выразил сомнения в прозрачности этих соревнований, предполагая, что победа трёхкратного олимпийского чемпиона была предварительно спланирована.
Соленг Скинстад признался, что с трудом относится к этим соревнованиям серьёзно и считает, что они несут определенные сходства с Кубком мира и чемпионатом мира, но есть риск их недостаточной объективности.
"Мне сложно относиться к этим соревнованиям серьёзно, если говорить прямо. Они проводят что-то вроде Кубка мира и что-то вроде чемпионата мира. Насколько я знаю, вполне возможно, что победа Большунова была заранее спланирована", — сказал Скинстад, слова которого приводит Nettavisen.
Важно отметить, что Александр Большунов доказал свое мастерство на Спартакиаде сильнейших, где он стал пятикратным победителем, выиграв четыре индивидуальных золота и одно в командном спринте. К тому же, он одержал безусловные победы во всех гонках Кубка России сезона-2023/2024. Таким образом, результаты его выступлений говорят о его исключительных спортивных достижениях.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.