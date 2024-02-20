Игорь Матвиенко рассказал, как относится к фигуристкам, которые решили запеть

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Продюсер Матвиенко признался, что положительно относится к записывающим песни фигуристкам

1:20
Спорт

Музыкальный композитор и продюсер Игорь Матвиенко выразил своё положительное отношение к фигуристкам, которые пробуют себя в музыке.

Продюсер Матвиенко признался, что положительно относится к записывающим песни фигуристкам
Фото: Личный аккаунт Саши Стоуна в Инстаграм

Недавно стало известно, что Камила Валиева записала совместный трек с певицей Mia Boyka, а Александра Трусова выпустила несколько сольных песен.

Матвиенко отметил, что в современном мире необходимо создать себе сильный бренд.

"Положительно к этому отношусь. Время сейчас даже не музыкантов и исполнителей, а брендов", — сказал Матвиенко, слова которого приводит "Р-Спорт".

Продюсер назвал в качестве примера Ольгу Бузову, которая начала свою карьеру как телеведущая, а теперь может заниматься различными видами искусства, которыми только пожелает, включая фигурное катание и музыку.

Композитор подчеркнул, что в настоящее время важно быть не просто музыкантом или исполнителем, но и создать себе уникальный образ, который поможет выделиться.

Игорь Матвиенко также оценил использование его композиции "А река течет" группы "Любэ" в короткой программе фигуриста Дмитрия Алиева. Он посчитал, что фигуристы, своими движениями и программами, являются своего рода творцами, которые передают культурную информацию зрителям. Если их выступления вдохновляют других, то Матвиенко, по его признанию, только поддерживает такие идеи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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