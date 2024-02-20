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Тедеев о причинах отсутствия развития в детском футболе: спорт для богатых

Бывший главный тренер "Алании" Тедеев: сегодня ездить на турниры могут позволить себе только дети из богатых семей

1:40
Спорт

Известный бывший футболист и главный тренер "Алании", Бахва Тедеев, выразил свою озабоченность проблемами, существующими сегодня в детском спорте в России.

Бывший главный тренер "Алании" Тедеев: сегодня ездить на турниры могут позволить себе только дети из богатых семей
Фото: commons.wikimedia.org by Magnus Franklin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперт отметил, что современный детский спорт стал слишком коммерциализированным, в отличие от советских времен, когда все тренировки и занятия были бесплатными.

"Родители платят за ребёнка, и тренер обязан его брать на игры, соревнования. Хотя у самого мальчишки может не быть ни таланта, ни желания. Понятно, что завтра такой не даст никакого результата. А бедные остаются дома просто потому, что семья не может себе позволить поездку на турнир. Разве это правильно? О каком развитии мы можем говорить?" — задал вопрос Тедеев в разговоре с "Чемпионатом".

Тедеев указал на то, что дети из малообеспеченных семей могут остаться без возможности принять участие в соревнованиях из-за финансовых трудностей. Это ограничивает их шансы на развитие в спорте.

Тедеев подчеркнул значимость футбола как дворового вида спорта, который должен быть доступен для всех. Он сам вырос, играя во дворе, и отмечает, что многие лучшие игроки также начинали свою карьеру на улицах. Однако, в настоящее время, только дети с финансовыми возможностями имеют возможность участвовать в соревнованиях, и дети из малообеспеченных семей остаются не у дел.

Такая ситуация приводит к упущению потенциала и талантов, которые не могут развиваться и раскрыть свой потенциал из-за отсутствия возможностей. Тедеев призывает пересмотреть эту проблему и создать равные возможности для всех детей, независимо от финансового положения их семей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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