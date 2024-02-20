Критика диванных экспертов: обладатель Кубка Гагарина Григоренко рассказал о лучшей мотивации для "Лады"

Обладатель Кубка Гагарина Григоренко высказался о выходе тольяттинского клуба в плей-офф впервые за 15 лет

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Советник генерального директора "Лады" и обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко выразил свои мысли о выступлении тольяттинской команды в розыгрыше Кубка Гагарина 2024 года. Это первый раз, когда команда прошла в плей-офф за последние 15 лет.

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Григоренко не думает, что главная цель сезона достигнута. Команда продолжает двигаться вперёд для достижения новых целей. Сейчас важно повторение успеха прошлогоднего "Адмирала". Сплочённая работа позволила не допустить возникновение проблем в ходе сезона. Поэтому путь в плей-офф не вызывает сомнений.

"Диванные эксперты сопровождали нас весь чемпионат — и их критика была для команды лучшей мотивацией", — сказал Григоренко в интервью Russia-Hockey.ru.

"Лада" набрала 72 очка и заняла седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В рамках следующего матча тольяттинцы сыграют с местной командой "Сибирь" в Новосибирске. Начало матча - в 15:30 20 февраля.

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