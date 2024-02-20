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Критика диванных экспертов: обладатель Кубка Гагарина Григоренко рассказал о лучшей мотивации для "Лады"

Обладатель Кубка Гагарина Григоренко высказался о выходе тольяттинского клуба в плей-офф впервые за 15 лет

1:05
Спорт

Советник генерального директора "Лады" и обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко выразил свои мысли о выступлении тольяттинской команды в розыгрыше Кубка Гагарина 2024 года. Это первый раз, когда команда прошла в плей-офф за последние 15 лет.

Обладатель Кубка Гагарина Григоренко высказался о выходе тольяттинского клуба в плей-офф впервые за 15 лет
Фото: Own work by Kodru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Григоренко не думает, что главная цель сезона достигнута. Команда продолжает двигаться вперёд для достижения новых целей. Сейчас важно повторение успеха прошлогоднего "Адмирала". Сплочённая работа позволила не допустить возникновение проблем в ходе сезона. Поэтому путь в плей-офф не вызывает сомнений.

"Диванные эксперты сопровождали нас весь чемпионат — и их критика была для команды лучшей мотивацией", — сказал Григоренко в интервью Russia-Hockey.ru.

"Лада" набрала 72 очка и заняла седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В рамках следующего матча тольяттинцы сыграют с местной командой "Сибирь" в Новосибирске. Начало матча - в 15:30 20 февраля.

Последние секунды финала Кубка Гагарина 2023!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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