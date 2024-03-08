6 лучших видов фитнеса для людей старше 50 лет. Эти щадящие активности буквально преобразят

Фитнес для тех, кому за 50: 6 видов активностей

1:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

По мере того, как мы становимся старше, нам становится всё важнее вести активный образ жизни. Всего 150 минут упражнений в неделю могут принести значительные преимущества для здоровья людей старше 50 лет.

Фото: Префектура Можайского района г. Москва

Перечислим виды физической активности, которые рекомендуются людям старше 50 лет, чтобы сохранить здоровье и работоспособность на долгие годы.

Ходьба

Это простая и эффективная форма физической активности с низким уровнем воздействия, которая подходит для большинства людей. Ходьба помогает улучшить здоровье сердца, сжигать калории и укреплять мышцы.

Плавание

Плавание — ещё один отличный вариант для людей старше 50 лет. Это упражнение с низким уровнем воздействия, которое помогает укрепить мышцы и суставы, а также улучшить сердечно-сосудистую систему.

Езда на велосипеде

Езда на велосипеде — это ещё один отличный способ поддерживать активность. Это упражнение с низким уровнем воздействия, которое помогает укрепить мышцы ног и сердечно-сосудистую систему.

Силовые тренировки

Силовые тренировки помогают укрепить мышцы и кости. Это особенно важно для людей старше 50 лет, поскольку они теряют мышечную массу с возрастом.

Йога

Йога — это отличный способ улучшить гибкость, равновесие и силу. Это также может помочь уменьшить стресс и улучшить общее самочувствие.

Аэробика на стуле: танцуем сидя

"Аэробика на стуле — это модифицированная форма аэробики, которая подходит для людей с травмами или проблемами с суставами", — объясняет тренер и владелица магазина спортивного оборудования и питания Дениз Эфе.

Аэробика выполняется на стуле, что снижает нагрузку на суставы и позволяет людям безопасно выполнять упражнения.

Аэробика на стуле имеет множество преимуществ, в том числе:

улучшение здоровья сердца,

сжигание калорий,

укрепление мышц,

улучшение гибкости,

снижение стресса.