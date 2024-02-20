Напарником Джорджа Расселла может оказаться Пьер Гасли

Глава Mercedes Тото Вольфф подчёркивал, что не собирается торопиться с выбором замены для Льюиса Хэмилтона, предпочитая тщательно рассмотреть все варианты. Список кандидатов на роль напарника Джорджа Расселла в 2025 году постоянно расширяется и включает в себя также Пьера Гасли.
Контракт Гасли с Alpine заканчивается в конце сезона, и, по информации журналиста официального сайта чемпионата Лоуренса Барретто, его менеджеры намерены поговорить с Вольффом.
На презентации новой машины Alpine A524 Гасли выразил свое мнение относительно возможного перехода в Mercedes.
"Мне только что исполнилось 28 лет, и я нахожусь в самом расцвете сил. Я знаю, что впереди у меня несколько хороших лет, так что для меня открывшаяся вакансия в Mercedes ничего не меняет", — признался гонщик.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.