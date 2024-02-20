Напарником Джорджа Расселла может оказаться Пьер Гасли

Автогонщик Пьер Гасли рассматривается в качестве кандидата на замену Хэмилтона

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Глава Mercedes Тото Вольфф подчёркивал, что не собирается торопиться с выбором замены для Льюиса Хэмилтона, предпочитая тщательно рассмотреть все варианты. Список кандидатов на роль напарника Джорджа Расселла в 2025 году постоянно расширяется и включает в себя также Пьера Гасли.

Фото: flickr.com by Jake Archibald is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Контракт Гасли с Alpine заканчивается в конце сезона, и, по информации журналиста официального сайта чемпионата Лоуренса Барретто, его менеджеры намерены поговорить с Вольффом.

На презентации новой машины Alpine A524 Гасли выразил свое мнение относительно возможного перехода в Mercedes.

"Мне только что исполнилось 28 лет, и я нахожусь в самом расцвете сил. Я знаю, что впереди у меня несколько хороших лет, так что для меня открывшаяся вакансия в Mercedes ничего не меняет", — признался гонщик.