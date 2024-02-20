Проработайте мышцы трицепсов с помощью этого простого упражнения

Наклоны лёжа укрепят мышцы трицепсов. Портал menshealth.com поделился, как правильно выполнять эти упражнения.
Это движение с отягощением покажется знакомым практически каждому, кто пробовал свои силы в тренировках.
Сядьте на скамью и опустите руки так, чтобы костяшки пальцев были направлены наружу, чтобы произвести как можно большее внешнее вращение.
Вытяните ноги прямо и сожмите ягодичные мышцы, чтобы поддерживать вес тела на руках. Сведите лопатки вместе, затем высоко поднимите туловище.
Опуститесь на удобную для вас глубину, затем сожмите трицепс, чтобы вытянуть руки и приподняться.
Выполните 3-4 подхода по 6-8 повторений.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.