Проработайте мышцы трицепсов с помощью этого простого упражнения

Упражнение для проработки трицепсов

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Наклоны лёжа укрепят мышцы трицепсов. Портал menshealth.com поделился, как правильно выполнять эти упражнения.

Фото: flickr.com by Morten Skovgaard from Copenhagen, Denmark is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это движение с отягощением покажется знакомым практически каждому, кто пробовал свои силы в тренировках.

Сядьте на скамью и опустите руки так, чтобы костяшки пальцев были направлены наружу, чтобы произвести как можно большее внешнее вращение.

Вытяните ноги прямо и сожмите ягодичные мышцы, чтобы поддерживать вес тела на руках. Сведите лопатки вместе, затем высоко поднимите туловище.

Опуститесь на удобную для вас глубину, затем сожмите трицепс, чтобы вытянуть руки и приподняться.

Выполните 3-4 подхода по 6-8 повторений.