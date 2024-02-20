Обнародован рейтинг лучших защитников в истории футбола

FourFourTwo: в рейтинг лучших защитников в истории футбола вошли Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Карлос Альберто

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Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших крайних защитников в истории футбола. Первую строчку занял легендарный игрок "Милана" Паоло Мальдини. Второе место отдано бразильскому футболистку Роберто Карлосу, а третья строчка за бразильцем Карлосом Альберто.

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Нашла в рейтинге можно увидеть Дани Алвеса, Филиппа Лама, Кафу, Эшли Коула и других.

В августе 2018 года Мальдини назначили на должность директора по развитию клуба, а спустя год он стал техническим директором. В июне 2023 года он покинул эту должность в "Милане", после того как в 2022 году получил награду Golden Boy Awards в номинации "Лучший европейский менеджер".

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