"Неизвестно, сколько ещё будет выступать Тарьей: норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о завершении карьеры брата

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что не в курсе планов брата Тарьей Бё по завершению карьеры

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Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира Йоханнес Бё проинформировал, что не в курсе планов брата Тарьей Бё относительно завершения карьеры.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Напомним, что в индивидуальной гонке на чемпионате мира Йоханнес одержал победу, а 35-летний Тарьей финишировал вторым.

"Неизвестно, сколько ещё будет выступать Тарьей. Люди думают, что я что-то знаю об этом, но на самом деле нет", — сказал Бё-младший.

Тарьей поделился, что сам ещё не знает. Сейчас он настроен на предстоящие гонки Кубка мира, после которых, возможно, начнёт думать о других вещах, передаёт sports.ru.

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