Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Екатеринбурге арестовали россиянку с гражданством США — она собирала деньги для ВСУ
Макароны в овощной заливке: вкусный гарнир с минимумом усилий
Названы пять автомобилей с максимальным перерасходом топлива
Как вырастить на подоконнике зелёный лук
Этим летом приступят к съемкам третьего сезона сериала "Метод"
В Москве запущено производство кремниевых конденсаторов
Какая скорость автомобиля идеально подходит для экономии бензина
MCNR: 91% россиян выступил за применение ядерного оружия
В Конгрессе США предложили новый вариант проекта помощи Украине
"Неизвестно, сколько ещё будет выступать Тарьей: норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о завершении карьеры брата

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что не в курсе планов брата Тарьей Бё по завершению карьеры

0:46
Спорт

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира Йоханнес Бё проинформировал, что не в курсе планов брата Тарьей Бё относительно завершения карьеры.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что не в курсе планов брата Тарьей Бё по завершению карьеры
Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Напомним, что в индивидуальной гонке на чемпионате мира Йоханнес одержал победу, а 35-летний Тарьей финишировал вторым.

"Неизвестно, сколько ещё будет выступать Тарьей. Люди думают, что я что-то знаю об этом, но на самом деле нет", — сказал Бё-младший.

Тарьей поделился, что сам ещё не знает. Сейчас он настроен на предстоящие гонки Кубка мира, после которых, возможно, начнёт думать о других вещах, передаёт sports.ru.

Йоханнес Бё: легенда биатлона с плохим зрением
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
В Авдеевке идёт зачистка укрывшихся боевиков, освобождено село Победа Дмитрий Плотников Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
Последние материалы
Названы пять автомобилей с максимальным перерасходом топлива
Как вырастить на подоконнике зелёный лук
Этим летом приступят к съемкам третьего сезона сериала "Метод"
В Авдеевке идёт зачистка укрывшихся боевиков, освобождено село Победа
В Москве запущено производство кремниевых конденсаторов
Какая скорость автомобиля идеально подходит для экономии бензина
MCNR: 91% россиян выступил за применение ядерного оружия
В Конгрессе США предложили новый вариант проекта помощи Украине
Врач Малышева провела исследование и назвали анализ крови, указывающий на инфаркт
"Известия": в ГД призывают ввести наказание за отрицание геноцида во время ВОВ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников