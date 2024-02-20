"Неизвестно, сколько ещё будет выступать Тарьей: норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о завершении карьеры брата

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира Йоханнес Бё проинформировал, что не в курсе планов брата Тарьей Бё относительно завершения карьеры.
Напомним, что в индивидуальной гонке на чемпионате мира Йоханнес одержал победу, а 35-летний Тарьей финишировал вторым.
"Неизвестно, сколько ещё будет выступать Тарьей. Люди думают, что я что-то знаю об этом, но на самом деле нет", — сказал Бё-младший.
Тарьей поделился, что сам ещё не знает. Сейчас он настроен на предстоящие гонки Кубка мира, после которых, возможно, начнёт думать о других вещах, передаёт sports.ru.
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