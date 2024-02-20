Делайте это упражнение где угодно: ваши трицепсы станут сильными и красивыми

Как сделать отжимания крупным хватом

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Немногие упражнения с отягощением так же эффективны, как отжимания крупным хватом. Во-первых, это приём, который вы можете выполнять где угодно. Во-вторых, вы получаете достаточную активацию трицепса под нагрузкой, пишет menshealth.com.

Фото: Own work by Artur Andrzej is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как это делать:

Встаньте в положение отжимания, руки чуть уже ширины плеч (не попадайтесь в ловушку, думая, что ваши руки должны касаться друг друга), ладони прямо под плечами, корпус напряжен, ягодичные мышцы сжаты.

Опуститесь на пол, согнув локти под углом 45 градусов. Следите за тем, чтобы локти не расходились в стороны; держите их зафиксированными на месте.

Сделайте паузу, продолжая сжимать мышцы туловища и ягодичных мышц, затем вернитесь в исходное положение, выпрямляя руки.

Сделайте 3-4 подхода по 12-15 повторений.

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