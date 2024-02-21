Рассказываем, как правильно отжиматься от пола: это отличное упражнение как для новичков, так и опытных спортсменов

Отжимание от пола — это отличное упражнение с отягощением, которое воздействует на мышцы верхней части тела и укрепляет сильную позицию на высокой планке. Новички могут нарастить свою силу до такой степени, что смогут выполнять стандартные повторения, поднимая руки, в то время как продвинутые тренирующиеся могут перейти к более сложным вариациям, чтобы воздействовать на различные мышцы.
Следуйте этим указаниям, опубликованным menshealth.com, чтобы научиться делать идеальное отжимание.
Начните с положения высокой планки, положив ладони ровно на пол и расположив их прямо под плечами.
Напрягите плечи, ягодичные мышцы и сердечник, чтобы создать напряжение всего тела. Ваш позвоночник должен образовывать прямую линию с нейтральным изгибом.
Согните руки в локтях, чтобы опуститься на пол, остановившись так, чтобы ваша грудь находилась чуть выше пола. Ваши локти должны находиться под углом 45 градусов относительно туловища.
Отталкивайтесь от пола, поднимаясь в верхнее положение с полностью вытянутыми локтями.
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