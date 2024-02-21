Это отличное упражнение для желающих освоить хорошую технику приседаний с нагрузкой

Как начать приседать с отягощением

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Это упражнение, опубликованное menshealth.com, отлично подходит для первой тренировки с дополнительным весом.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Daniel Yarnall is licensed under public domain in the United States

Приседания кубком — это наш выбор для лучшего варианта для начинающих освоить хорошую технику приседаний с нагрузкой. Положение с нагрузкой спереди идеально подходит для укрепления хорошей осанки, и вы можете использовать любое оборудование, которое есть у вас под рукой.

Как это сделать:

1. Примите удобную стойку и обхватите свой вес, удерживая его обеими руками перед грудью. Сожмите лопатки, чтобы создать натяжение в середине спины и помочь поддерживать нагрузку.

2. Перед тем, как перейти к приседанию, сделайте глубокий вдох и напрягите мышцы живота. Это поможет вам избежать слишком сильного наклона вперёд.

3. Отведите ягодицы назад, затем согните ноги в коленях и приседайте так низко, как вам удобно, сохраняя правильное вертикальное положение.

4. Разведите колени в стороны и задействуйте мышцы пресса; не кладите локти на колени.

5. Оттолкнитесь от пола обеими ногами, чтобы встать, напрягая ягодичные мышцы и делая выдох сверху.

6. Сделайте 4 подхода по 8-10 раз.

Приседание.ТЕХНИКА выполнения и ЧАСТЫЕ ОШИБКИ