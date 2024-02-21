Рассказываем, на что ориентироваться при выборе кроссовок для бега

Как выбрать кроссовки для бега

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Выбор кроссовок для бега может быть непростой задачей. Рассказываем, на что ориентироваться.

Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый шаг — определить свои цели в беге. Готовитесь ли вы к триатлону, марафону, забегу с препятствиями, своим первым 5 км, спринту на треке или просто пытаетесь несколько раз обойти квартал?

Существует три основных типа беговых покрытий: дорога, тропа или колея.

1. Бег по бездорожью

Бетонные или асфальтовые дороги, как правило, представляют собой ровные и твёрдые поверхности, для которых требуется обувь с большей амортизацией, поддержкой и долговечностью. Вам следует выбрать обувь с достаточной амортизацией, чтобы выдерживать сильные удары о дорожное покрытие. Найдите правильный баланс гибкости и устойчивости.

2. Бег по тропе

Кроссовки для бега по тропе должны обладать большим сцеплением, большей прочностью и повышенной устойчивостью. Вы можете уменьшить количество амортизаторов, чтобы обеспечить большую поддержку стопы и лодыжки. При движении по неровным поверхностям потребуется больше сцепления с подошвой обуви. Вы также можете добавить защитный носок, чтобы снизить риск травм пальцев ног.

3. Бег по специальным дорожкам

Беговые дорожки специально сконструированы с несколькими слоями прочной, однородной и амортизирующей поверхности, разработанной специально для бега. Верхний слой обычно изготавливается из резины или полиуретана, которые обеспечивают амортизирующую, снижающую усталость и устойчивую к скольжению поверхность. Кроссовки для бега по треку должны быть лёгкими и иметь минималистичный дизайн, советует bodybuilding.com.

Разные кроссовки предназначены для разных форм стопы. Например, некоторые кроссовки подходят для бегунов с высоким сводом стопы, в то время как другие - для бегунов с плоскостопием.

Если у вас высокий свод стопы, возможно, вам захочется обувь, обеспечивающую большую амортизацию. Выбирайте обувь изогнутой или полукруглой формы, так как она обеспечит большую поддержку естественному изгибу вашей стопы.

Если у вас плоскостопие, подойдёт обувь с большей устойчивостью и поддержкой.

Если у вас нейтральный свод стопы, вы можете быть более гибкими в выборе типа обуви. Ищите обувь, обеспечивающую хороший баланс амортизации и поддержки.

Как выбрать кроссовки 👟?