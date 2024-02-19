Тарасова высказалась по поводу предложения Канады упростить смену гражданства фигуристам

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение о инициативе Skate Canada по упрощению процедуры смены спортивного гражданства для фигуристов.
Тарасова сомневается в эффективности такого вмешательства со стороны федераций и спрашивает, кто будет предоставлять финансовые стимулы, чтобы удержать спортсменов.
Тренер считает, что если у фигуристов нет мотивации выступать за родную страну, они могут выбрать выступление за другую.
"Кто захочет, тот и поменяет спортивное гражданство. Нет мотивации выступать? Один человек сказал, что её нет. Если нет мотивации выступать в родной стране, пусть выступают в другой", — сказала Тарасова, которую цитирует Metaratings.ru.
Тарасова также напомнила о дисквалификации российских фигуристов с марта 2022 года и отметила свой большой опыт тренерской работы, включающий таких успешных учеников, как Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен и Наталья Бестемьянова. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
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