В Канаде хотят, чтобы фигуристам стало гораздо проще менять спортивное гражданство

Канада обратилась к ISU с предложением о значительном упрощении правил смены фигуристами сборных

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Канадская Федерация фигурного катания (Skate Canada) выступила с предложением Международному союзу конькобежцев (ISU) о значительном упрощении правил смены национальной принадлежности фигуристами.

Фото: wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации, полученной от источника издания "РИА Новости Спорт", Канада предлагает внести "формальный запрос на открепление" как основание для перехода под другим флагом.

Предложение также подразумевает, что предыдущая федерация, за которую выступал спортсмен, должна будет предоставить разрешение на смену сразу после получения "необходимых документов". Отмечается, что разрешение будет вступать в силу после прохождения карантина, который составит один соревновательный сезон, а не календарный год.

Важно отметить, что в предложении Канады не указано, что предыдущая федерация может отказать спортсмену в праве на открепление. Кроме того, в тексте отсутствует фраза о том, что запрос фигуриста на открепление "не может быть неправомерно отклонен", которая присутствовала в предыдущей версии документа.

Основной целью предложения является упрощение процесса с целью обеспечения последовательного применения правила ко всем спортсменам.