24-25 февраля: международные российско-китайские зимние игры на амурском льду

Российско-китайские зимние игры на Амуре

1:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

На льду пограничной реки Амур в Благовещенске 24 и 25 февраля пройдут Международные российско-китайские зимние игры, которые соберут хоккейные команды и автогонщиков из разных регионов России и КНР, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото: flickr.com by Konstrukt0r is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В первый день по три команды от каждой страны сыграют в хоккей, параллельно пройдут отборочные заезды автогонщиков. А 25 февраля состоятся полуфинальные и финальные заезды в трёх классах автомобилей. Кроме того, гости праздника первые увидят новый высокопроходимый восьмиколесный "Урал".

Специальными гостями станут трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Алексей Терещенко и главный комментатор страны Дмитрий Губерниев, а также пилоты знаменитых команд "КАМАЗ-мастер" и "Урал".

В преддверии игр на речном льду создадут гигантскую "ледовую открытку": реку украсят бурый медведь и панда, а по периметру изобразят драконов, символизирующих наступивший год, рассказали в Министерстве культуры и национальной политики Амурской области. Эскиз ледовой композиции разработал художник из Амурской области Алексей Сидоров.

Игры пройдут при поддержке группы компаний "Регион", Kаmа Tyres, "ПИК", Газпромбанка, золотодобывающей компании "Highland Gold" и Московского кредитного банка.

Зимние игры на пограничном Амуре — одно из традиционных международных событий, которое с каждым годом благодаря уникальному географическому расположению привлекает все больше именитых участников.

Международные российско-китайские зимние игры в Амурской области были возобновлены в 2023 году после трехлетнего перерыва.