Депутаты Европарламента потребовали от ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от турниров

Европарламент против израильских футболистов

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Группа депутатов Европейского парламента направила письмо в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить от международных турниров сборную Израиля и клубы страны, сообщает Inside World Football.

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Письмо датируется 15 февраля. Оно подписано 13 депутатами Европарламента от Испании, Ирландии и Германии, призывающих принять решительные меры против нарушения прав человека в Палестине.

Ранее 12 стран Ближнего Востока и Федерация футбола Ирана обратились к ФИФА с аналогичным призывом.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок до завершения СВО. В УЕФА по итогам февральского заседания назвали "абсолютно разными" ситуации с Россией и Израилем. При этом глава УЕФА Александер Чеферин отказался объяснить, почему союз не придерживается одинаковых ограничений в отношении Израиля и Российской Федерации.