Определён список участников Кубка Первого канала

Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Алина Горбачёва попали в список участников Кубка Первого канала

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Определен список фигуристок и спортивных пар, которые примут участие в Кубке Первого канала в текущем сезоне. В женском одиночном катании мы сможем увидеть Аделию Петросян, Ксению Синицыну, Анну Фролову, Алину Горбачёву, Веронику Яметову и Дарью Садкову.

Фото: Собственная работа by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В парном турнире будут представлены Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, sovsport.ru.

В настоящее время у дуэтов Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова, а также Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова одинаковое количество баллов (18). Приглашена будет та пара, которая показала результат лучше на чемпионате РФ или Спартакиаде по решению Федерации фигурного катания на коньках России.

Кубок Первого канала состоится в Петербурге в период с первого по третье марта 2024 года.

Россия - Звезды и ВХЛ | Финал | 15.12.2023 | 3х3 Кубок Первого канала | Прямая трансляция