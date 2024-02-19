Определён список участников Кубка Первого канала

Определен список фигуристок и спортивных пар, которые примут участие в Кубке Первого канала в текущем сезоне. В женском одиночном катании мы сможем увидеть Аделию Петросян, Ксению Синицыну, Анну Фролову, Алину Горбачёву, Веронику Яметову и Дарью Садкову.
В парном турнире будут представлены Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, sovsport.ru.
В настоящее время у дуэтов Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова, а также Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова одинаковое количество баллов (18). Приглашена будет та пара, которая показала результат лучше на чемпионате РФ или Спартакиаде по решению Федерации фигурного катания на коньках России.
Кубок Первого канала состоится в Петербурге в период с первого по третье марта 2024 года.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.