Этот вариант выпадов более безопасен: фитнес-тренер назвал пять вариантов их выполнения

Выпады назад безопаснее и не нагружают колени

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Стандартные выпады при зарядке и фитнесе, хоть и эффективны, имеют свои риски, особенно для коленных суставов. Однако обратные выпады могут быть более безопасными, так как не нагружают колени так сильно. Персональный тренер Виктор Трибунский на своём Дзен-канале предложил пять вариантов выпадов назад.

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Использование подставки. Если используется подставка для ноги, колено задней ноги должно опуститься ниже уровня пола, чтобы максимально использовать преимущества этой позиции. Если это не происходит, то использование подставки может быть неэффективным.

Чередование и односторонние выпады. Односторонние выпады эффективнее для работы на массу, но чередование может помочь улучшить стабильность.

Выбор отягощения. Выбор отягощения и его положение зависит от ваших целей тренировки. Гантели в опущенных руках или штанга на плечах лучше всего нагружают ноги, в то время как поднятая над головой гиря добавляет работу спине и плечам.

Подстройка формы. Мелкие изменения в положении тела могут изменить акцент нагрузки на разные мышечные группы. Например, наклон тела вперёд больше нагружает ягодичные мышцы, а вертикальное положение корпуса — квадрицепсы.