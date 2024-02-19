Для плоского живота важны эти тренировки

Регулярные тренировки с отягощениями позволят сохранить плоский живот

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ожирением могут начать люди уже в молодости. Когда-то плоский живот к сорока годам превращается в брюшко. У женщин жир имеет тенденцию откладываться в бёдрах и на ягодицах, хотя некогда узкая талия также страдает.

Фото: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/coronavirus-stress-causing-stomach-troubles-here-are-6-tips-to-comfort-your-gut-at-home/articleshow/74950929.cms

Однако против этого жира есть проверенное средство — комбинация физических упражнений и правильного питания. Согласно исследованиям, молодые женщины при регулярных тренировках с отягощениями — как минимум, два раза в неделю — с годами могут ожидать меньшего накопления жира в абдоминальной области, то есть, даже к сорока годам иметь плоский живот, пишет фитнес-тренер, нутрициолог, редактор и переводчик Виктор Трибунский в своём Дзен-канале.

Это возможно благодаря тренировкам с отягощениями, которые доказано способствуют сжиганию висцерального жира лучше, чем аэробные упражнения. Кроме того, такие тренировки улучшают форму тела и сохраняют мышечную массу.

Также важно помнить, что для наилучших результатов стоит сочетать тренировки в тренажёрном зале с аэробными занятиями. Это не только поможет достичь плоского живота, но и подарит здоровье, долголетие и радость бытия.

Тренировки с отягощением как лекарство | Обзор статьи онлайн-библиотеки FPA