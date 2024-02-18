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Тарасова одобрила намерение Валиевой выпустить песню: "Поддерживаю Камилу"

Тренер Тарасова поддержала Валиеву, планирующую записать песню весной

1:03
Спорт

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву и выразила уверенность в её успехе.

Тренер Тарасова поддержала Валиеву, планирующую записать песню весной
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тренер отметила талант Камилы и её стремление к самовыражению через музыку. Тарасова также отметила, что у многих фигуристок есть музыкальные таланты, и пожелала удачи Валиевой в новом начинании.

Таким образом Тарасова прокомментировала планы Валиевой записать в апреле совместную композицию с артисткой MIA BOYKA.

"Поддерживаю Камилу! Она талантливая девочка. Пробует себя, ищет то, чем будет заниматься. У неё есть голос! У многих наших фигуристок есть голос. Уверена, у неё все получится", — сказала Тарасова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Ранее CAS (Спортивный арбитражный суд) вынес решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года, а также аннулировал её результаты с этой даты. Это связано с нарушениями антидопинговых правил.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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