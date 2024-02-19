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Метод "восемь на восемь" позволит вам достичь прогресса в тренировках - его применял тренер звёзд шоу-бизнеса Винс Жиронда

Метод, который внесёт разнообразие в тренировки

2:29
Спорт

Рутинные и стандартные тренировки могут со временем угасить даже самый пылкий интерес, поэтому периодически нужно вносить разнообразие. Именно поэтому люди иногда меняют количество подходов, повторений, частоту тренировок и типы упражнений. Фитнес-тренер, нутрициолог, редактор и переводчик Виктор Трибунский рассказал о методе "восемь на восемь", который был разработан американским культуристом, тренером звёзд шоу-бизнеса Винсом Жирондой.

Метод, который внесёт разнообразие в тренировки
Фото: flickr.com by US Air Force is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

Он не рекомендуется для новичков, а представляет собой решение для опытных атлетов, достигших плато в тренировках и заинтересованных в новых вызовах для мышц.

После некоторого времени вы вернётесь к своей обычной программе, но уже на более высоком уровне, с более тяжёлыми весами.

Этот метод обычно применяется к упражнениям для малых мышечных групп — таким как бицепсы, трицепсы, предплечья, грудные мышцы, икры или бицепсы ног. Работа с крупными упражнениями не рекомендуется, хотя при хорошем здоровье можно попробовать.

Вы можете провести несколько упражнений по этому методу в рамках одной тренировки, решать вам, но сначала попробуйте его в одном упражнении за раз. Для примера давайте возьмем сгибание рук со штангой.

Для этого вам понадобится штанга и секундомер или часы с секундным таймером.

Выберите вес, с которым вы можете сделать легко восемь повторений, затем выполните первый подход из восьми повторений, отдохните ровно тридцать секунд и сделайте ещё один подход из восьми повторений. Вес останется неизменным на протяжении всех восьми подходов.

После 30-секундного отдыха сделайте ещё восемь повторений с тем же весом, затем снова отдохните 30 секунд. Продолжайте в том же духе, пока не выполните восемь повторений в каждом из восьми подходов с 30-секундным отдыхом между ними.

Если вес выбран правильно, то восьмой подход должен быть для вас настоящим испытанием. Даже если вы сделали всего шесть повторений в последнем подходе, то вес все равно был подобран правильно, и на следующей тренировке вы будете стремиться к восьми.

Если же в последнем подходе вы сможете сделать девять или больше повторений, значит, вес слишком мал, и на следующей тренировке его следует немного увеличить. Помните, что вес остаётся одинаковым на протяжении всех 8 подходов, поэтому первые два-три  служат как бы разминкой, а дальше начинается настоящая борьба.

Винс Жиронда - культовый тренер из Голливуда со своим мнением. Система Винса Жиронды 8*8
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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