Шипулин и его партнёры должны всё ещё считаться чемпионами, несмотря на судебные разбирательства, заявил российский биатлонист

Биатлонист Шипулин считает, что он н и его партнёры, получившие золотую медаль в эстафете на Олимпиаде в Сочи, должны считаться чемпионами

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

По мнению бывшего российского биатлониста Антона Шипулина, он и его товарищи по команде, участвовавшие в эстафете на Олимпийских играх в Сочи, должны считаться чемпионами, несмотря на текущие судебные процессы.

Фото: Wikipedia by Götz A is licensed under CC BY-SA 2.0

Напомним, что тогда российская команда получила золотую медаль в эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В настоящее время Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает апелляцию Устюгова по делу о допинге. Если обвинения против бывшего биатлониста подтвердятся, результаты российской сборной в эстафете в Сочи могут быть аннулированы, а Устюгов лишится золота в масс-старте и бронзы в эстафете, которые он завоевал на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере.

Шипулин отметил, что они планируют встретиться в Пересвете на юбилейной "Гонке Легкова" в этом году, чтобы отметить десятилетие эстафеты в Сочи. Он также выразил желание увидеться с товарищами по команде после Олимпийских игр.

"У нас официально никто не отобрал медаль. Да, всё приостановили пока идёт разбирательство, но тем не менее я всё равно считаю нас олимпийскими чемпионами", — сказал Шипулин "Матч ТВ".

Антон Шипулин - финишная прямая олимпийской эстафеты по биатлону в Сочи 2014