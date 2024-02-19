Шипулин и его партнёры должны всё ещё считаться чемпионами, несмотря на судебные разбирательства, заявил российский биатлонист

По мнению бывшего российского биатлониста Антона Шипулина, он и его товарищи по команде, участвовавшие в эстафете на Олимпийских играх в Сочи, должны считаться чемпионами, несмотря на текущие судебные процессы.
Напомним, что тогда российская команда получила золотую медаль в эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В настоящее время Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает апелляцию Устюгова по делу о допинге. Если обвинения против бывшего биатлониста подтвердятся, результаты российской сборной в эстафете в Сочи могут быть аннулированы, а Устюгов лишится золота в масс-старте и бронзы в эстафете, которые он завоевал на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере.
Шипулин отметил, что они планируют встретиться в Пересвете на юбилейной "Гонке Легкова" в этом году, чтобы отметить десятилетие эстафеты в Сочи. Он также выразил желание увидеться с товарищами по команде после Олимпийских игр.
"У нас официально никто не отобрал медаль. Да, всё приостановили пока идёт разбирательство, но тем не менее я всё равно считаю нас олимпийскими чемпионами", — сказал Шипулин "Матч ТВ".
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.