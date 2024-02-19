Улучшите свою гибкость: три упражнения на растяжку помогут в этом

Три отличных упражнения на растяжку

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Эти упражнения укрепят мышцы нижней части тела. Попробуйте их выполнять ежедневно, и ваше самочувствие улучшится. Подборку опубликовал сайт prevention.com.

Фото: Own work by Nevit Dilmen (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Четверная растяжка

Лягте на левый бок и свернитесь в позу эмбриона, положив ноги друг на друга.

Левой рукой обхватите левую ногу за голень, а правой — за правую лодыжку.

Удерживая тело в согнутом положении, заведите правую ногу за спину. Подтянутое положение помогает изолировать ваши квадрицепсы.

Задержитесь, затем повторите с противоположной стороны.

2. Растяжка тазобедренных суставов

Встаньте на колени перед стеной, отвернувшись от неё.

Удерживая левое колено на полу, поднимите левую ногу позади себя и упритесь ею в стену.

Вытяните правую ногу, поставив ступню ровно на пол и согнув колено, бедро параллельно полу.

Задержите, затем повторите с противоположной стороны.

Если вы испытываете боль в колене, подумайте о том, чтобы положить под колено сложенный коврик для йоги или полотенце.

3. Четверная растяжка с ремешком для йоги

Встаньте справа от скамейки.

Держа правую ногу на полу, поставьте левое колено на стул.

Поднимите левую ногу за спину и оберните вокруг нее длинный ремень для йоги или эспандер.

Согните правое колено и наклоняйтесь вперёд. Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем повторите с противоположной стороны.

Супер упражнение для тазобедренных суставо