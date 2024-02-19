Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МИД ФРГ: новые санкции против РФ
Глава МИД Латвии объяснил свой мрачный вид в Мюнхене ситуацией на Украине
Липецкая фабрика "Рошен" экс-президента Украины Порошенко перешла в собственность России
34 региона, более 1200 выполненных задач и десятки спасенных жизней: кинологическое направление "ЛизаАлерт" подвело итоги года
Певица Максим сфотографировалась в объятиях огромного медведя
Медведев встретится с участниками СВО в ходе визита в Чечню
Остеопат Животов объяснил, что подушка должна быть из натуральных компонентов
Plants, People, Planet: роду растений Rafflesia угрожает полное исчезновение
Актриса Севда Фердаг скончалась в возрасте 81 года
Улучшите свою гибкость: три упражнения на растяжку помогут в этом

Три отличных упражнения на растяжку

1:31
Спорт

Эти упражнения укрепят мышцы нижней части тела. Попробуйте их выполнять ежедневно, и ваше самочувствие улучшится. Подборку опубликовал сайт prevention.com.

Три отличных упражнения на растяжку
Фото: Own work by Nevit Dilmen (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Четверная растяжка

Лягте на левый бок и свернитесь в позу эмбриона, положив ноги друг на друга.

Левой рукой обхватите левую ногу за голень, а правой — за правую лодыжку.

Удерживая тело в согнутом положении, заведите правую ногу за спину. Подтянутое положение помогает изолировать ваши квадрицепсы.

Задержитесь, затем повторите с противоположной стороны.

2. Растяжка тазобедренных суставов

Встаньте на колени перед стеной, отвернувшись от неё.

Удерживая левое колено на полу, поднимите левую ногу позади себя и упритесь ею в стену.

Вытяните правую ногу, поставив ступню ровно на пол и согнув колено, бедро параллельно полу.

Задержите, затем повторите с противоположной стороны.

Если вы испытываете боль в колене, подумайте о том, чтобы положить под колено сложенный коврик для йоги или полотенце.

3. Четверная растяжка с ремешком для йоги

Встаньте справа от скамейки.

Держа правую ногу на полу, поставьте левое колено на стул.

Поднимите левую ногу за спину и оберните вокруг нее длинный ремень для йоги или эспандер.

Согните правое колено и наклоняйтесь вперёд. Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем повторите с противоположной стороны.

Супер упражнение для тазобедренных суставо
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина" Любовь Степушова США до сих пор пытаются скопировать советские военные технологии 1980-х годов Дмитрий Плотников Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Последние материалы
34 региона, более 1200 выполненных задач и десятки спасенных жизней: кинологическое направление "ЛизаАлерт" подвело итоги года
Певица Максим сфотографировалась в объятиях огромного медведя
Медведев встретится с участниками СВО в ходе визита в Чечню
Халифа Хафтар восстанавливает Бенгази
Остеопат Животов объяснил, что подушка должна быть из натуральных компонентов
Plants, People, Planet: роду растений Rafflesia угрожает полное исчезновение
Актриса Севда Фердаг скончалась в возрасте 81 года
Мишустин: Правительство РФ направит 18 млрд рублей на поддержку военным и их семьям
От "Слова пацана" к "Взлёту Жириновского": сыграет ли Кологривый лидера ЛДПР?
Три отличных упражнения на растяжку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников