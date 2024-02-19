Улучшите свою гибкость: три упражнения на растяжку помогут в этом

Эти упражнения укрепят мышцы нижней части тела. Попробуйте их выполнять ежедневно, и ваше самочувствие улучшится. Подборку опубликовал сайт prevention.com.
1. Четверная растяжка
Лягте на левый бок и свернитесь в позу эмбриона, положив ноги друг на друга.
Левой рукой обхватите левую ногу за голень, а правой — за правую лодыжку.
Удерживая тело в согнутом положении, заведите правую ногу за спину. Подтянутое положение помогает изолировать ваши квадрицепсы.
Задержитесь, затем повторите с противоположной стороны.
2. Растяжка тазобедренных суставов
Встаньте на колени перед стеной, отвернувшись от неё.
Удерживая левое колено на полу, поднимите левую ногу позади себя и упритесь ею в стену.
Вытяните правую ногу, поставив ступню ровно на пол и согнув колено, бедро параллельно полу.
Задержите, затем повторите с противоположной стороны.
Если вы испытываете боль в колене, подумайте о том, чтобы положить под колено сложенный коврик для йоги или полотенце.
3. Четверная растяжка с ремешком для йоги
Встаньте справа от скамейки.
Держа правую ногу на полу, поставьте левое колено на стул.
Поднимите левую ногу за спину и оберните вокруг нее длинный ремень для йоги или эспандер.
Согните правое колено и наклоняйтесь вперёд. Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем повторите с противоположной стороны.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.