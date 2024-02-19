Три простые растяжки на укрепления нижней части тела

Эти растяжки очень полезны для нижней части туловища. Они просты в выполнении. Подборкой поделился сайт prevention.com.
1. Растяжка ягодичных мышц
Эта растяжка помогает снять напряжение в ягодичных мышцах.
Лягте лицом вверх на коврик для упражнений, согнув колени и поставив ступни ровно.
Поднимите левую ногу к потолку и возьмитесь за нее чуть ниже колена, чтобы удерживать её.
Затем подтяните стопу к груди, поворачивая голень в сторону так, чтобы она была почти перпендикулярна вашему телу. Удерживайте растяжку, затем повторите с противоположной ногой.
Для более глубокой растяжки держите нерастягивающуюся ногу вытянутой на полу во время растяжки.
2. Отводящая растяжка
Сядьте на коврик для упражнений или полотенце, согнув колени и прижав ступни друг к другу на полу перед собой.
Для равновесия положите руки на пол позади себя.
Сядьте прямо, наклонив таз вперед и опираясь на руки, позволяя ногам опуститься к полу, затем расслабьтесь и слегка приподнимите колени.
Вы также можете обхватить ступни и согнуть их для глубокой растяжки.
3. Глубокое вращение в пояснице
Лягте лицом вверх на коврик для упражнений, обернув вокруг левой лодыжки ремень для йоги или эспандер.
Держа оба конца ленты в правой руке, потянитесь вверх и поднимите левую ногу так, чтобы ступня была направлена к потолку.
Удерживая ногу прямой, потяните бандаж вправо, чтобы вытянуть левую ногу поперек туловища, удерживая левое бедро на полу.
Старайтесь не перекатываться на внешнюю сторону правой ноги. Задержите, затем повторите с противоположной стороны.
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