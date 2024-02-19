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Три простые растяжки на укрепления нижней части тела

Упражнения на растяжку для укрепления мышц

1:46
Спорт

Эти растяжки очень полезны для нижней части туловища. Они просты в выполнении. Подборкой поделился сайт prevention.com.

Упражнения на растяжку для укрепления мышц
Фото: Own work by Dancermorgan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Растяжка ягодичных мышц

Эта растяжка помогает снять напряжение в ягодичных мышцах.

Лягте лицом вверх на коврик для упражнений, согнув колени и поставив ступни ровно.

Поднимите левую ногу к потолку и возьмитесь за нее чуть ниже колена, чтобы удерживать её.

Затем подтяните стопу к груди, поворачивая голень в сторону так, чтобы она была почти перпендикулярна вашему телу. Удерживайте растяжку, затем повторите с противоположной ногой.

Для более глубокой растяжки держите нерастягивающуюся ногу вытянутой на полу во время растяжки. 

2.  Отводящая растяжка

Сядьте на коврик для упражнений или полотенце, согнув колени и прижав ступни друг к другу на полу перед собой.

Для равновесия положите руки на пол позади себя.

Сядьте прямо, наклонив таз вперед и опираясь на руки, позволяя ногам опуститься к полу, затем расслабьтесь и слегка приподнимите колени.

Вы также можете обхватить ступни и согнуть их для глубокой растяжки.

3. Глубокое вращение в пояснице

Лягте лицом вверх на коврик для упражнений, обернув вокруг левой лодыжки ремень для йоги или эспандер.

Держа оба конца ленты в правой руке, потянитесь вверх и поднимите левую ногу так, чтобы ступня была направлена к потолку.

Удерживая ногу прямой, потяните бандаж вправо, чтобы вытянуть левую ногу поперек туловища, удерживая левое бедро на полу.

Старайтесь не перекатываться на внешнюю сторону правой ноги. Задержите, затем повторите с противоположной стороны.

90% людей допускают эти 2 ошибки при растяжке
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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